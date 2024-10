Nobel per la Medicina 2024 a Ambros e Ruvkun (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premio Nobel 2024 per la Medicina è stato assegnato, proprio stamattina, a Victor Ambros e Gary Ruvkun, biologi molecolari statunitensi, per la loro scoperta dei microRNA: minuscoli pezzetti di RNA che svolgono un ruolo di primaria importanza nella regolazione dell'attività dei geni negli animali e nelle piante. Victor Ambros, 71 anni, nato ad Hanover nel New Hampshire, è docente di Scienze naturali all’University of Massachusetts Medical School di Worcester, mentre Gary Ruvkun (72 anni) è nato a Berkeley e insegna Genetica presso l’Harvard Medical School. Il loro lavoro risale alla fine degli anni Novanta, ed è stato incentrato sul patrimonio genetico di un piccolo verme, che si chiama Caenorhabditis elegans ed è poco più lungo di un millimetro. Panorama.it - Nobel per la Medicina 2024 a Ambros e Ruvkun Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premioper laè stato assegnato, proprio stamattina, a Victore Gary, biologi molecolari statunitensi, per la loro scoperta dei microRNA: minuscoli pezzetti di RNA che svolgono un ruolo di primaria importanza nella regolazione dell'attività dei geni negli animali e nelle piante. Victor, 71 anni, nato ad Hanover nel New Hampshire, è docente di Scienze naturali all’University of Massachusetts Medical School di Worcester, mentre Gary(72 anni) è nato a Berkeley e insegna Genetica presso l’Harvard Medical School. Il loro lavoro risale alla fine degli anni Novanta, ed è stato incentrato sul patrimonio genetico di un piccolo verme, che si chiama Caenorhabditis elegans ed è poco più lungo di un millimetro.

Il Nobel ai microRna. Ricerca genetica avanzata nel futuro della medicina - Ha quindi parlato di "celebrazione di un modo di fare scienza". Ringraziando il suo maestro, il Nobel Robert Horvitz, Ruvkun ha infine raccontato che negli anni ‘70, appena ottenuta la laurea in biofisica a Berkeley e prima di chiudersi in laboratorio, si è preso un biennio sabbatico: "Ho comprato ... (Quotidiano.net)

Il Nobel della medicina a Ruvkun e Ambros - Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina del 2024 è andato a due biologi statunitensi, il settantaduenne Gary B. Ruvkun e il settantunenne Victor R. Ambros, per la […] The post Il Nobel della medicina a Ruvkun e Ambros first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Premio Nobel di Medicina 2024 ai padri del microRNA - MicroRNA e Nobel per la Medicina Il Premio Nobel di Medicina 2024 onora dunque due scienziati che hanno cambiato il modo in cui comprendiamo la regolazione genetica. Foto X @UMassChanUn effetto che risulta ai ricercatori conservato lungo l’evoluzione degli organismi. Tuttavia, il lavoro di Ambros ... (Velvetmag.it)