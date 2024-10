Napoli, parte la rigenerazione di Piazza Garibaldi: «La bella piazza» grazie al partenariato pubblico privato (Di martedì 8 ottobre 2024) È partito nella mattinata di oggi 8 ottobre il progetto ?La bella piazza: azioni di co-gestione degli spazi pubblici di piazza Garibaldi?. Erano anni che si attendeva per la Ilmattino.it - Napoli, parte la rigenerazione di Piazza Garibaldi: «La bella piazza» grazie al partenariato pubblico privato Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È partito nella mattinata di oggi 8 ottobre il progetto ?La: azioni di co-gestione degli spazi pubblici di?. Erano anni che si attendeva per la

Napoli - patto Comune-privati per la rinascita di piazza Garibaldi. Manfredi : Esperimento unico in Italia - Coordinatore del progetto è la cooperativa Dedalus. Già oggi aprono i primi due chioschi, degli otto presenti in piazza, utilizzati dalla polizia municipale e per l’apertura di una “Portineria di quartiere” come primo segnale concreto delle attività sociali e di rigenerazione che verranno attivate. ... (Ildenaro.it)