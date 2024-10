Superguidatv.it - Mietta, coach di Io Canto Generation: “Sono innamorata del programma. Alcuni ragazzini sono più bravi di noi. Co-condurre un programma? Non lo escludo”

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)incanta tutti, non solo per la sua voce ma anche per la sua empatia e umanità. La cantante è stata riconfermata comedi ‘Io’ che prenderà il via il prossimo 9 ottobre 2024 su Canale 5. Ai nostri microfoni, ha raccontato cosa prova a svolgere questo ruolo e del suo rapporto con i colleghi e conduttori. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su questa grande famiglia televisiva e suoi suoi progetti futuri. Intervista a, cantante edi “Io” Cantante, attrice e scrittrice., nome d’arte di Daniela Miglietta, è una delle grandi protagoniste di Io. Il talent show, condotto da Gerry Scotti, torna in prima serata con tante novità ed è pronto a regalare ai telespettatori nuove emozioni. La prima ad emozionarsi e, a esseredel, è proprio la