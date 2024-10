Medioriente: media, edificio Damasco colpito da Israele usato da pasdaran (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – L’edificio di Damasco che sarebbe stato colpito in un presunto raid israeliano sarebbe stato usato dai Guardiani della rivoluzione dell’Iran (i cosiddetti pasdaran). Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Lo riporta Ynet. L’attacco avrebbe provocato almeno quattro vittime. Secondo il portale libanese Al-Mayadeen il raid sarebbe stato effettuato in un’area che si trova vicino a un mercato. Lapresse.it - Medioriente: media, edificio Damasco colpito da Israele usato da pasdaran Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (LaPresse) – L’diche sarebbe statoin un presunto raid israeliano sarebbe statodai Guardiani della rivoluzione dell’Iran (i cosiddetti). Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Lo riporta Ynet. L’attacco avrebbe provocato almeno quattro vittime. Secondo il portale libanese Al-Mayadeen il raid sarebbe stato effettuato in un’area che si trova vicino a un mercato.

