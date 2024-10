Mattarella a Bologna per inaugurare la Biennale dell'economia di Legacoop (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Bologna a poche settimane dall’ultima visita, in occasione dell’80esimo anniversario dell’eccidio di Marzabotto. Appuntamento il 24 ottobre per inaugurare la Biennale dell'economia cooperativa di Legacoop, la due giorni (24-25 ottobre) di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia. La Biennale - sotto il titolo "Futuro Plurale" - sarà caratterizzata da appuntamenti con rappresentanti nazionali e internazionali delle istituzioni e della politica, economisti, esponenti della cultura, dell'informazione e del mondo accademico. Ilrestodelcarlino.it - Mattarella a Bologna per inaugurare la Biennale dell'economia di Legacoop Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Il presidentea Repubblica Sergiotorna aa poche settimane dall’ultima visita, in occasione’80esimo anniversario’eccidio di Marzabotto. Appuntamento il 24 ottobre perlacooperativa di, la due giorni (24-25 ottobre) di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia. La- sotto il titolo "Futuro Plurale" - sarà caratterizzata da appuntamenti con rappresentanti nazionali e internazionalie istituzioni ea politica, economisti, esponentia cultura,'informazione e del mondo accademico.

