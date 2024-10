Masters 1000 Shanghai 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner (Di martedì 8 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Shanghai 2024, in programma da mercoledì 2 a domenica 13 ottobre sul cemento cinese. Italia protagonista con Jannik Sinner, che vuole proseguire il suo ottimo momento di forma dopo l’ennesimo risultati di prestigio raggiunto a Pechino, ma non solo. A difendere i colori azzurri ci saranno infatti anche Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi. Al via anche tutti i big, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, passando per Alexander Zverev e Novak Djokovic. Assente invece Rafa Nadal, ai box per un tempo imprecisato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il, le, glie latv deldi, inda mercoledì 2 a domenica 13 ottobre sul cemento cinese. Italia protagonista con Jannik, che vuole proseguire il suo ottimo momento di forma dopo l’ennesimo risultati di prestigio raggiunto a Pechino, ma non solo. A difendere i colori azzurri ci saranno infatti anche Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi. Al via anche tutti i big, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, passando per Alexander Zverev e Novak Djokovic. Assente invece Rafa Nadal, ai box per un tempo imprecisato.

Masters 1000 Shanghai 2024 : programma - orari e ordine di gioco mercoledì 9 ottobre con Sinner - STADIUM COURT Ore 06:30 – (1) Sinner vs (14) Shelton a seguire – (3) Alcaraz vs Monfils Ore 12:30 – (13) Tiafoe o Safiullin vs (28) Cobolli o (4) Djokovic a seguire – Goffin o Giron vs (2) Zverev o Griekspoor SHOW COURT 3 Ore 06:30 – (10) Tsitsipas vs (5) Medvedev a seguire – (11) Paul vs (30) ... (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : programma - orari e ordine di gioco martedì 8 ottobre - STADIUM COURT Ore 06:30 – (10) Tsitsipas vs Muller a seguire – (7) Fritz vs (Q) Watanuki Ore 12:30 – (4) Djokovic vs (28) Cobolli o (WC) Wawrinka a seguire – Griekspoor vs (2) Zverev SHOW COURT 3 Ore 06:30 – Monfils vs (16) Humbert a seguire – (20) Popyrin vs (9) Dimitrov a seguire – (33) Lehecka ... (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 7 ottobre con tre azzurri - 30 Prosecuzione (7) Fritz vs (Q) Atmane 4/3 a seguire Prosecuzione Bergs vs (19) Dimitrov 3/6 4/2 a seguire (13) Tiafoe vs Zhou non prima delle ore 12. . 30 (26) Thompson vs Griekspoor COURT 4 ore 06. Di seguito l’ordine di gioco completo. Scenderanno finalmente in campo tre azzurri – Flavio ... (Sportface.it)