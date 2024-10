Maggioranza in fermento durante il consiglio: "Sindaco già messo all'angolo" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Dopo mesi di nulla alla prima vera decisione da adottare la Maggioranza Matacena ha mostrato tutta la sua fragilità politica, tra mille distinguo, lamentele per la mancata condivisione delle scelte, il rinvio sull'orario degli lsu nonché ciliegina sulla torta l'emendamento di "Noi Aversani" Casertanews.it - Maggioranza in fermento durante il consiglio: "Sindaco già messo all'angolo" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Dopo mesi di nulla alla prima vera decisione da adottare laMatacena ha mostrato tutta la sua fragilità politica, tra mille distinguo, lamentele per la mancata condivisione delle scelte, il rinvio sull'orario degli lsu nonché ciliegina sulla torta l'emendamento di "Noi Aversani"

