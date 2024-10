Lucia Bronzetti batte da lucky loser l’australiana Tomljanovic e accede al secondo turno del WTA di Wuhan (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucia Bronzetti sfrutta nel migliore dei modi il suo ripescaggio e, con lo status di lucky loser al posto della spagnola Paula Badosa (che ha dato forfait in extremis dopo aver raggiunto pochi giorni fa la semifinale a Pechino), sconfigge l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-1 7-6 in due ore di gioco approdando al secondo turno del tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan 2024. La 25enne romagnola, che aveva perso la scorsa domenica dalla colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4 nel secondo turno delle qualificazioni, è rientrata nel main draw con un colpo di fortuna dimostrando però sul campo di meritare questa seconda opportunità con una prestazione di alto profilo contro una giocatrice insidiosa e capace di raggiungere tre quarti di finale Slam in carriera. Oasport.it - Lucia Bronzetti batte da lucky loser l’australiana Tomljanovic e accede al secondo turno del WTA di Wuhan Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024)sfrutta nel migliore dei modi il suo ripescaggio e, con lo status dial posto della spagnola Paula Badosa (che ha dato forfait in extremis dopo aver raggiunto pochi giorni fa la semifinale a Pechino), sconfiggeAjlaper 6-1 7-6 in due ore di gioco approdando aldel tabellone principale del WTA 1000 di2024. La 25enne romagnola, che aveva perso la scorsa domenica dalla colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4 neldelle qualificazioni, è rientrata nel main draw con un colpo di fortuna dimostrando però sul campo di meritare questa seconda opportunità con una prestazione di alto profilo contro una giocatrice insidiosa e capace di raggiungere tre quarti di finale Slam in carriera.

