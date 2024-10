Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: c’è Pogacar, ma gara a forte rischio cancellazione

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Buongiorno amici di OA Sport. La Tredi oggi è a. In Lombardia infatti diluvia e le condizioni meteo sono destinate persino a peggiorare nel pomeriggio. Per la giornata odierna è stata disposta ‘allerta rossa’. Appare dunque molto difficile che la corsa possa disputarsi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 103a edizione della Tre, corsa in preparazione del Giro di Lombardia che chiude il Trittico Lombardo. Percorso che presenterà alcune novità. Dopo il via da Busto Arsizio, si percorrerà un tratto in linea iniziale di 26,1 chilometri che si chiuderà con un primo passaggio sul traguardo di Varese dopo aver affrontato la salita dei Ronchi (1.9 km al 5.3%).