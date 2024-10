LIVE – Cobolli-Djokovic, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 8 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Djokovic, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il ventiduenne capitolino è reduce dal successo in rimonta ai danni del veterano svizzero Stan Wawrinka. Dall’altra parte della rete adesso trova il campione serbo, per quattro volte vincitore del torneo nella sua gloriosa carriera. Quest’ultimo, dopo il bye all’esordio, nel secondo round ha battuto grazie a due tie-break lo statunitense Alex Michelsen. Tra i due giocatori si tratta del primo precedente, con Nole che avrà tutti i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il ventiduenne capitolino è reduce dal successo in rimonta ai danni del veterano svizzero Stan Wawrinka. Dall’altra parte della rete adesso trova il campione serbo, per quattro volte vincitore del torneo nella sua gloriosa carriera. Quest’ultimo, dopo il bye all’esordio, nel secondo round ha battuto grazie a due tie-break lo statunitense Alex Michelsen. Tra i due giocatori si tratta del primo precedente, con Nole che avrà tutti i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

