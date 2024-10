L’indagine, cure mirate migliorano vita a 79% pazienti con artrite reumatoide (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Personalizzare i percorsi di cura dell'artrite reumatoide (Ar) mettendo al centro il paziente-persona con tutti i suoi bisogni clinici, sociali e relazionali. È la richiesta condivisa dal 79% dei pazienti con Ar, convinti che sia questa la strada maestra per garantire una migliore qualità di vita, intesa come benessere psicosociale correlato ad un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Personalizzare i percorsi di cura dell'(Ar) mettendo al centro il paziente-persona con tutti i suoi bisogni clinici, sociali e relazionali. È la richiesta condivisa dal 79% deicon Ar, convinti che sia questa la strada maestra per garantire una migliore qualità di, intesa come benessere psicosociale correlato ad un

L'indagine, cure mirate migliorano vita a 79% pazienti con artrite reumatoide - Presentato Position Paper 'Innovare la presa in carico della persona con Artrite reumatoide: dagli unmet needs alla personalizzazione della cura. (adnkronos.com)

