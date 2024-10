Libano, gli Stati Uniti gettano la spugna e si rassegnano al fatto che Israele colpirà l’Iran: “Impossibile convincere Netanyahu a trattare e fermare le ostilità” (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo l’euforia immotivata su un possibile accordo per il cessate il fuoco in Libano tra Israele e Hezbollah, gli Usa di Joe Biden si sono ormai rassegnati all’escalation del conflitto. Secondo quanto riporta la Cnn, citando un funzionario americano che ha chiesto l’anonimato, gli Stati Uniti non stanno cercando attivamente di rilanciare l’accordo tra Tel Aviv e i miliziani libanesi del Partito di Dio. L’amministrazione Biden, sempre secondo la fonte, e ormai rassegnata al fatto che potrà solamente cercare di limitare le operazioni israeliane in Libano e contro l’Iran piuttosto che fermare le ostilità ed evitare guai peggiori. L’incapacità degli Stati Uniti di fermare l’intensa campagna di bombardamenti e l’invasione via terra del Libano da parte di Israele, che ha ucciso oltre 1. Lanotiziagiornale.it - Libano, gli Stati Uniti gettano la spugna e si rassegnano al fatto che Israele colpirà l’Iran: “Impossibile convincere Netanyahu a trattare e fermare le ostilità” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo l’euforia immotivata su un possibile accordo per il cessate il fuoco intrae Hezbollah, gli Usa di Joe Biden si sono ormai rassegnati all’escalation del conflitto. Secondo quanto riporta la Cnn, citando un funzionario americano che ha chiesto l’anonimato, glinon stanno cercando attivamente di rilanciare l’accordo tra Tel Aviv e i miliziani libanesi del Partito di Dio. L’amministrazione Biden, sempre secondo la fonte, e ormai rassegnata alche potrà solamente cercare di limitare le operazioni israeliane ine contropiuttosto cheleed evitare guai peggiori. L’incapacità deglidil’intensa campagna di bombardamenti e l’invasione via terra delda parte di, che ha ucciso oltre 1.

