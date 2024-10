Ilrestodelcarlino.it - Lapide in memoria dei caduti davanti al palazzo del Comune

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cesenatico si prepara a celebrare l’anniversario della sua liberazione dal nazifascismo che risale al 20 ottobre 1944, con una commemorazione e una serie di eventi speciali. La novità è rappresentata da unarealizzata indeicivili e militari della Seconda Guerra Mondiale che verrà installata nell’area esterna delmunicipale in via Marino Moretti nella mattinata di sabato 19 ottobre, con una cerimonia pubblica. "L’Amministrazione comunale – è scritto in una nota del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli – ha deciso di realizzarla per donare ulteriore e giustaalle donne, agli uomini e ai bambini che hanno perso le vita in un conflitto così atroce e doloroso. La targa sarà accompagnata da un qr code collegato al sito istituzionale del, in cui una pagina speciale sarà dedicata all’elenco delle vittime.