Lady Gaga si dice scioccata per le reazioni negative a Joker | Folie à Deux

(Di martedì 8 ottobre 2024)si” per leSebbene si possa affermare che alcuni stiano esagerando con le critiche al film, non si può negare che la Warner Bros. e il regista Todd Phillips abbiano fatto cilecca con(qui la recensione). Dopo aver ottenuto un deludente 33% su Rotten Tomatoes e il più basso CinemaScore nella storia del cinema a fumetti (D), il sequel musicale è riuscito a incassare solo 40 milioni di dollari al botteghino nazionale (all’estero ha fatto leggermente meglio) lo scorso fine settimana. Secondo il quotidiano britannico Daily Mail,, che interpreta una nuova versione di Harley Quinn, si” dalla reazione negativa dopo l’accoglienza per lo più positiva del film alla Mostra del Cinema di Venezia.