La sfida della resilienza nei centri urbani

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ondate di calore, siccità, inondazioni: non c’è pace per le realtà urbane europee. I dati parlano chiaro, e sono allarmanti: se il caldo estremo d’estate fa impennare la colonnina di mercurio fino a toccare temperature record, nelle aree urbane va ancora peggio, visto che si registrano rispetto alle aree circostanti fino a 10-15°C in più. Per non parlare del fatto che, con l’arrivo delle piogge, il 10,6% delle aree urbane d’Europa è a rischio alluvione. Ecco perché si stanno moltiplicando gli appelli di molteplici organizzazioni internazionali ad investire nellasociale e urbana. La parola d’ordine è agire, e subito, visto che le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici, presenti e future, variano non solo in base alle diverse aree geografiche d’Europa, ma dipendono anche dal "grado di esposizione al rischio" e dunque alla vulnerabilità di persone, cose ed ecosistemi.