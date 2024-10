La pensione a 70 anni è (quasi) già realtà (Di martedì 8 ottobre 2024) In pensione a 70 anni? Uno scenario realistico, secondo l'Istituto nazionale di statistica (Istat), destinato a concretizzarsi tra non molti anni. "Le ipotesi sulle prospettive della speranza di vita a 65 anni contemplate nello scenario mediano presagiscono una crescita importante, a legislazione Today.it - La pensione a 70 anni è (quasi) già realtà Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ina 70? Uno scenario realistico, secondo l'Istituto nazionale di statistica (Istat), destinato a concretizzarsi tra non molti. "Le ipotesi sulle prospettive della speranza di vita a 65contemplate nello scenario mediano presagiscono una crescita importante, a legislazione

Quarant'anni di Terminator - nato in una pensione romana a buon mercato - II primo film sui pesci predatori lo aveva diretto con un certo successo Joe Dante. Quando lo licenziarono da un film che stava girando a Roma, “Piranha 2”. In fondo era costato poco più di sei milioni di dollari. Azzeccato anche il nome, “Terminator”. La scena è indimenticabile, come l’occhio e la ... (Ilfoglio.it)

Niccolai - 70 anni di attività : “Clienti anche da Milano - ma è l’ora della pensione” - Timbri, targhe, chiunque ne aveva bisogno sapeva dove andare: “Abbiamo servito tanti uffici e aziende - aggiunge -. Sì perché Niccolai non era la classica cartoleria, ancora oggi all’interno ci sono oggetti di grande gusto, pelletteria, penne, carta da lettere, carta da regalo di rara raffinatezza. ... (Lanazione.it)

Addio pensione - bentornato set cinematografico! Daniel Day-Lewis - dopo 7 anni - torna a fare l'attore in un film diretto dal figlio e prodotto da Brad Pitt - GUARDA LE FOTO Michael Fassbender, Saoirse Ronan, Barry Keoghan e le altre star irlandesi di Hollywood. Un po’ come era successo alla metà degli Anni 90. The post Pensione addio, Daniel Day-Lewis torna a fare l’attore per suo figlio Ronan e Brad Pitt ... (Amica.it)