La curiosità Quei rigori contesi fra compagni Da Di Canio a Balotelli quante liti

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quando il calcio di rigore diventa tema di discordia. Non è la prima, non sarà l’ultima volta, e anzi la storia ha radici antiche. Ma una cosa è certa, il Milan di Firenze ha riscritto un particolare libro dei “record“ in tal senso, per quantità ed epilogo negativo. Protagonista suo malgrado, anzi vittima, Christian Pulisic, che a dire il vero dei rossoneri è anche il miglior marcatore stagionale, con cinque segnature in campionato e una in Champions League. Le immagini video non sono chiare, la sostanza è ben nota. Sul primo Theo Hernandez si prende la responsabilità, sul secondo il mondo social "accusa" Tomori di aver soffiato il pallone all’americano per consegnarlo ad Abraham.