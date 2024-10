Kanye West divorzia da Bianca Censori? Le voci sulla rottura (Di martedì 8 ottobre 2024) Una delle coppie più stravaganti dello showbiz sarebbe pronta a dirsi addio. Secondo Tmz, infatti, Kanye West e Bianca Censori sono pronti al divorzio, che potrebbe addirittura essere formalizzato nel corso di pochi giorni. Citando fonti vicine al rapper, l’agenzia di stampa americana ha spiegato che la crisi sarebbe nata dalla decisione di Ye di trasferirsi definitivamente a Tokyo. Una scelta non condivisa dalla moglie, già volata in Australia dai suoi parenti per assorbire la separazione e per riflettere sul suo futuro professionale nell’architettura. I due terminerebbero così la relazione a meno di due anni dal matrimonio, celebrato in gran segreto nel dicembre 2022 a un mese dalla rottura dell’artista da Kim Kardashian. Ancora nessun commento da parte di Milo Yannopoulos, portavoce della coppia. Kanye West e Bianca Censori a Parigi (Getty Images). Lettera43.it - Kanye West divorzia da Bianca Censori? Le voci sulla rottura Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una delle coppie più stravaganti dello showbiz sarebbe pronta a dirsi addio. Secondo Tmz, infatti,sono pronti al divorzio, che potrebbe addirittura essere formalizzato nel corso di pochi giorni. Citando fonti vicine al rapper, l’agenzia di stampa americana ha spiegato che la crisi sarebbe nata dalla decisione di Ye di trasferirsi definitivamente a Tokyo. Una scelta non condivisa dalla moglie, già volata in Australia dai suoi parenti per assorbire la separazione e per riflettere sul suo futuro professionale nell’architettura. I due terminerebbero così la relazione a meno di due anni dal matrimonio, celebrato in gran segreto nel dicembre 2022 a un mese dalladell’artista da Kim Kardashian. Ancora nessun commento da parte di Milo Yannopoulos, portavoce della coppia.a Parigi (Getty Images).

