Jovic chiamato in nazionale: dilemma per Stojkovic (Di martedì 8 ottobre 2024) Luka Jovic ha risposto alla convocazione della nazionale serba, ma la sua partecipazione alle due gare di Natios League è in bilico Pianetamilan.it - Jovic chiamato in nazionale: dilemma per Stojkovic Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lukaha risposto alla convocazione dellaserba, ma la sua partecipazione alle due gare di Natios League è in bilico

Serbia-Spagna - Jovic la fa grossa in nazionale : l’errore fa il giro del web - Partita, dunque, che resta ferma sullo 0-0. L’incontro prosegue al momento in equilibrio, con la formazione di casa ad un passo dal gol del vantaggio. com/a16R1iuGRH — GARCI (@garcimilan) September 5, 2024 L’attaccante classe 1997, infatti, non è riuscito ad approfittare di una clamorosa palla ... (Rompipallone.it)