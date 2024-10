Serieanews.com - Jannik Sinner ha deciso, verdetto improvviso nel tennis

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024)è impegnato a Shanghai. Netta la presa di posizione del numero uno al mondo, ribadita in una recente dichiarazione Dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz a Pechino,è subito tornato in campo al Masters di Shanghai. Primi due turni superati dall’azzurro che ha avuto la meglio di Daniel e Etcheverry, quest’ultimo sconfitto al terzo set.ha raggiunto gli ottavi a Shanghai (Foto LaPresse) – Serieanews.comche è stato uno dei pochiti impegnati nel Masters cinese ad aver raggiunto gli ottavi in linea con la programmazione. Quella di gran parte dei colleghi è invece stata cambiata a causa del maltempo incessante che, da sabato a lunedì, ha condizionato pesantemente la disputa dei match sui campi esterni, quelli senza copertura., pertanto, tornerà in campo mercoledì contro Shelton o Carballes Baena.