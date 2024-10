Superguidatv.it - It’s What’s Inside, la recensione (senza spoiler) della comedy-horror

(Di martedì 8 ottobre 2024) Otto amici del college, quattro ragazzi e quattro ragazze, si riuniscono per una serata che precede l’imminente matrimonio del padrone di casa, Reuben. Una reunion che parte sotto le migliori aspettative, anche se il proprietario ammette di aver invitato anche Forbes, una scheggia impazzita che era stato espulso dal college anche per colpa loro. Quando questi fa il suo arrivo, la festa prende una piega imprevista: ha infatti con sé una valigetta dal contenuto misterioso e ben presto svela agli astanti cosa vi sia all’interno. Forbes lavora infatti nel settore tecnologico e ha sviluppato insieme al suo team una macchina ancora top secret, capace di scambiare le coscienze degli individui tramite degli elettrodi messi sulle tempie. Propone così un gioco di società, dove ognuno di loro prenderà possesso di un corpo altrui in contemporanea, cercando di scoprire chi si nasconda nel proprio.