Inchiesta Zannini, consigliere regionale non risponde ai pm (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è avvalso della facoltà di non rispondere il consigliere regionale Giovanni Zannini, presidente della Commissione Ambiente della Regione, indagato per corruzione e concussione, che oggi si è recato negli uffici della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) accompagnato dal suo avvocato difensore Angelo Raucci. Il legale ha depositato una memoria e, secondo quanto si è appreso, ha annunciato che il suo assistito intende rispondere dopo l’udienza del tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere chiamato a esprimersi sul sequestro del cellulare e dei supporti informatici notificatogli la scorsa settimana. Anteprima24.it - Inchiesta Zannini, consigliere regionale non risponde ai pm Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è avvalso della facoltà di nonre ilGiovanni, presidente della Commissione Ambiente della Regione, indagato per corruzione e concussione, che oggi si è recato negli uffici della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) accompagnato dal suo avvocato difensore Angelo Raucci. Il legale ha depositato una memoria e, secondo quanto si è appreso, ha annunciato che il suo assistito intendere dopo l’udienza del tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere chiamato a esprimersi sul sequestro del cellulare e dei supporti informatici notificatogli la scorsa settimana.

“Gita in yacht e motorini per i figli pagati da imprenditori” - indagato il consigliere regionale campano Zannini - Tra gli imprenditori coinvolti nell’indagine Alfredo Campoli, indagato con la figlia, noto imprenditore di Mondragone titolare di diverse aziende operanti nel settore dei servizi ambientali. L’accusa contestata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è quella di aver ricevuto diversi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Indagato consigliere regionale Zannini : ripreso mentre consegna “pizzini” all’Asl Caserta - . È indagato per corruzione e concussione dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, eletto nella lista civica “De Luca Presidente”. Indagato consigliere regionale Zannini: ripreso mentre consegna “pizzini” all’Asl Caserta Secondo gli atti ... (Teleclubitalia.it)

Gite in barca e scooter per i figli : il consigliere regionale Giovanni Zannini indagato per corruzione - Favori in cambio regali, indagato il consigliere deluchiano Giovanni Zannini. Lui respinge le accuse: "Chiederò di essere ascoltato, sono totalmente estraneo ai fatti"Continua a leggere . (Fanpage.it)