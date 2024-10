Anteprima24.it - In moto ubriaco nel parcheggio di un centro commerciale: sospesa la patente e sequestrato il mezzo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in transito sulla Strada Statale 7 Appia, in prossimità di un notodi questo capoluogo, notavano un giovane che, a bordo di unadi grossa cilindrata di sua proprietà, percorreva in maniera sospetta ildella zonae le aree limitrofe. Gli operatori impegnati nei servizi di controllo del territorio, riuscivano a raggiungere ilciclista che, tra l’altro, non indossava il casco di protezione obbligatorio. L’uomo, sceso dal veicolo per i primi controlli, manifestava subito un equilibrio precario con difficoltà di coordinamento dei movimenti e pronunciava frasi sconnesse in un evidente stato euforico confusionale.