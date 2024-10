Il prefetto di Napoli Michele di Bari nominato “gentiluomo di Sua Santità” (Di martedì 8 ottobre 2024) I gentiluomini di Sua Santità sono dei dignitari laici della Santa Sede; la carica è stata istituita da Papa Paolo VI nel 1968. Fanpage.it - Il prefetto di Napoli Michele di Bari nominato “gentiluomo di Sua Santità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I gentiluomini di Sua Santità sono dei dignitari laici della Santa Sede; la carica è stata istituita da Papa Paolo VI nel 1968.

Napoli - il Prefetto : “Create condizioni di sicurezza a Piazza Garibaldi” - Il prefetto ha ricordato che alcuni giorni fa si è nuovamente riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per discutere il tema, riunione allargata anche all’Aci. “Qui da una parte c’è la necessità di mettere in sicurezza le strade e dall’altra c’è anche un tema di educazione ... (Anteprima24.it)

Napoli - Muscarà : “Prefetto e Sindaco chiedono rispetto delle regole ma ignorano le loro” - Chi le ignora è inadempiente e deve essere ritenuto responsabile. Il Codice della Strada, all’art. La sicurezza stradale non si realizza solo con più controlli, ma soprattutto con la pianificazione e il rispetto delle leggi. it. È inutile piangere lacrime amare per i morti innocenti quando abbiamo ... (Anteprima24.it)

Napoli più sicura - il prefetto : «Premiato il nostro lavoro - i cittadini abbiano fiducia» - Prefetto Di Bari, Napoli non è più tra le prime dieci città ad alto indice di criminalità. Lo certifica la classifica elaborata dal Sole 24 Ore. Un'inversione di... (Ilmattino.it)