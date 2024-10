Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2024 al professore della Princeton University, l'americano John J. Hopfield e all'inglese Geoffrey E. Hinton, professore all'Università di Toronto, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. I due premi Nobel di quest'anno hanno utilizzato strumenti della Fisica per sviluppare metodi che sono il fondamento del potente apprendimento automatico odierno. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di pattern nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprietà nei dati e quindi eseguire attività come l'identificazione di elementi specifici nelle immagini. Ilfoglio.it - Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premioper la2024 al professore della Princeton University, l'americanoJ.e all'ingleseE., professore all'Università di Toronto, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. I due premidi quest'anno hanno utilizzato strumenti dellaper sviluppare metodi che sono il fondamento del potente apprendimento automatico odierno.ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di pattern nei dati.ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprietà nei dati e quindi eseguire attività come l'identificazione di elementi specifici nelle immagini.

