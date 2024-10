Il New York Times si innamora della focaccia di Recco: "Sarebbe una perfetta ultima cena" (Di martedì 8 ottobre 2024) Immaginate una quesadilla all’italiana: sostituite la tortilla con una pasta sottile, tirata al massimo, ed ecco che avrete la mitica focaccia di Recco. È così che la descrive il New York Times, in un goloso omaggio a una delle focacce liguri più celebri di sempre, che già da diversi anni ha conquistato gli Stati Uniti. Un impasto che straborda di formaggio, tentazione irresistibile che ha fatto innamorare Fred Plotkin, gastronomo che ha girato in lungo e largo l’Italia per scrivere il suo libro Italy for the Gourmet Traveler, che è già un nuovo classico negli States. La focaccia più buona d’Italia «Se dovessi scegliere la mia ultima cena, sicuramente la focaccia di Recco Sarebbe nel menu» ha scritto Plotkin. Gamberorosso.it - Il New York Times si innamora della focaccia di Recco: "Sarebbe una perfetta ultima cena" Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Immaginate una quesadilla all’italiana: sostituite la tortilla con una pasta sottile, tirata al massimo, ed ecco che avrete la miticadi. È così che la descrive il New, in un goloso omaggio a una delle focacce liguri più celebri di sempre, che già da diversi anni ha conquistato gli Stati Uniti. Un impasto che straborda di formaggio, tentazione irresistibile che ha fattore Fred Plotkin, gastronomo che ha girato in lungo e largo l’Italia per scrivere il suo libro Italy for the Gourmet Traveler, che è già un nuovo classico negli States. Lapiù buona d’Italia «Se dovessi scegliere la mia, sicuramente ladinel menu» ha scritto Plotkin.

