Il furbetto dei rifiuti Scaricava invece di smaltire

(Di martedì 8 ottobre 2024) Avrebbero dovuto gararantire un corretto smaltimento dei. Facendosi pagare parcelle probabilmente adeguate al servizio, “salate“, perché chi affidava loro gli scarichi della propria azienda potesse essere certo di essere in regola con la Legge. Ec’era un’azienda specializzata proprio nello smaltimento deiche queili gettava in una delle tante microdiscariche abusive di cui è disseminato il territorio di Monza. E non solo. Perché anche un’impresa edile andava a buttare i propri scarti di lavorazione allo stesso modo e non troppo distante. Un andazzo che purtroppo è diventato un’autentica piaga in città e che soltanto l’attività della polizia locale e del suo nucleo speciale incaricato di occuparsi proprio di questioni ambientali riesce a colpire.