I concessionari contro Stellantis: "Le auto elettriche non si vendono" (Di martedì 8 ottobre 2024) Una settimana di fuoco per l’ad di Stellantis, Carlos Tavares. Venerdì sarà ascoltato in Senato, davati ai deputati e senatori della Commissione Attività produttive, sulle prospettive dell’azienda dopo la caduta della produzione nei primi due trimestri dell’anno. Ieri, poi, si è aperto un nuovo fronte di polemiche, questa volta tutto interno, con i concessionari del gruppo che scendono in campo per chiedere all’Europa di spostare di almeno due anni, dal 2025 al 2027, i nuovi limiti sulle emissioni. In assenza di una proroga dovranno scendere a 95 gCO2/km. Una posizione in linea con le richieste di Acea, dove sono presenti Volkswagen e Renault ma non Stellantis. Quotidiano.net - I concessionari contro Stellantis: "Le auto elettriche non si vendono" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Una settimana di fuoco per l’ad di, Carlos Tavares. Venerdì sarà ascoltato in Senato, davati ai deputati e senatori della Commissione Attività produttive, sulle prospettive dell’azienda dopo la caduta della produzione nei primi due trimestri dell’anno. Ieri, poi, si è aperto un nuovo fronte di polemiche, questa volta tutto interno, con idel gruppo che scendono in campo per chiedere all’Europa di spostare di almeno due anni, dal 2025 al 2027, i nuovi limiti sulle emissioni. In assenza di una proroga dovranno scendere a 95 gCO2/km. Una posizione in linea con le richieste di Acea, dove sono presenti Volkswagen e Renault ma non

La lettera dei concessionari Stellantis all’Ue per posticipare il target sulle emissioni - Così i concessionari di Abarth, Alfa Romeo, Citroen, Ds, Fiat, Lancia, Jeep, Opel e Peugeot, che hanno evidenziato nella missiva come i prezzi siano ancora estremamente alti e le infrastrutture di ricarica insufficienti. «Ciò ci pone in una posizione contraria a quella del produttore che ... (Lettera43.it)