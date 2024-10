Hanno ucciso l’Uomo Ragno: la recensione del primo episodio della serie Sky (Di martedì 8 ottobre 2024) Hanno ucciso l’Uomo Ragno: la recensione del primo episodio della serie Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno è pronta a debuttare. La serie Sky Original, ispirata alla storia degli 883, arriverà infatti sul piccolo schermo a partire da venerdì 11 ottobre. Creata e diretta da Sydney Sibilia, il regista della trilogia di Smetto quando voglio, la serie ripercorre le origini di uno dei gruppi musicali più amati d’Italia, portandoci direttamente in quell’epoca di passaggio a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo. Prodotta dallo stesso Sibilia in compagnia del fedele Matteo Rovere, la serie racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, due giovani pieni di talento, che lottano per affermarsi nel mondo della musica. Ad interpretare i 2 ragazzi sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024): ladelSkyè pronta a debuttare. LaSky Original, ispirata alla storia degli 883, arriverà infatti sul piccolo schermo a partire da venerdì 11 ottobre. Creata e diretta da Sydney Sibilia, il registatrilogia di Smetto quando voglio, laripercorre le origini di uno dei gruppi musicali più amati d’Italia, portandoci direttamente in quell’epoca di passaggio a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo. Prodotta dallo stesso Sibilia in compagnia del fedele Matteo Rovere, laracconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, due giovani pieni di talento, che lottano per affermarsi nel mondomusica. Ad interpretare i 2 ragazzi sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

