Grottaminarda, attiva la piattaforma per le iscrizioni alla mensa scolastica (Di martedì 8 ottobre 2024) A partire da lunedì 14 ottobre sarà attivo il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia (ex Materna) di Grottaminarda.È già possibile per i genitori interessati e per il personale scolastico avente diritto, effettuare l'iscrizione. Come per gli altri servizi Avellinotoday.it - Grottaminarda, attiva la piattaforma per le iscrizioni alla mensa scolastica Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A partire da lunedì 14 ottobre sarà attivo il servizio di refezioneper gli alunni della scuola dell'Infanzia (ex Materna) di.È già possibile per i genitori interessati e per il personale scolastico avente diritto, effettuare l'iscrizione. Come per gli altri servizi

Avella passa all’efficientamento energetico nelle scuole - AVELLA- Efficientamento energetico ed equilibrio di bilancio. Saranno questi I temi del prossimo consiglio comunale. Il sindaco Vincenzo Biancardi a riguardo dice: «La prossima a settimana dedicherem ... (corriereirpinia.it)

Emergenza idrica, il Comitato e Insieme per l’Irpinia consegnano le firme al Prefetto Riflesso: la mozione all’attenzione del G7 - Questa mattina, incontro a palazzo di governo, tra il Comitato "Uniamoci per l'acqua, il movimento"Insieme per Avellino e l'Irpinia" ed il prefetto Rossana Riflesso. Oggetto della discussione l'emerge ... (corriereirpinia.it)

Avellino, nodo scuola in Irpinia: «Basta tagli, prezzo troppo alto» - «La premessa è che non ci dovranno essere altri tagli in Irpinia che ha dato tantissimo lo scorso anno. Qualcosa nei limiti del possibile si può modificare ma solo se ... (ilmattino.it)