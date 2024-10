Gravina: "Il calcio è in crisi, dobbiamo metterlo in sicurezza" (Di martedì 8 ottobre 2024) «Questa è una meravigliosa opportunità che consente una contaminazione tra il mondo accademico, lo sport e il calcio. Il calcio italiano è una delle realtà più belle e positive del nostro Paese, è bene ribadirlo, nonostante alcune criticità che stiamo affrontando con determinazione». Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, agli Stati Generali del calcio in corso a Bologna . Feedpress.me - Gravina: "Il calcio è in crisi, dobbiamo metterlo in sicurezza" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) «Questa è una meravigliosa opportunità che consente una contaminazione tra il mondo accademico, lo sport e il. Ilitaliano è una delle realtà più belle e positive del nostro Paese, è bene ribadirlo, nonostante alcune criticità che stiamo affrontando con determinazione». Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele, agli Stati Generali delin corso a Bologna .

Il monito di Gravina : “Calcio è in crisi - dobbiamo metterlo in sicurezza” - E questa crisi è vicina a quella che stiamo vivendo”. Dobbiamo essere impegnati in maniera più precisa su questo”, nel “mettere in sicurezza il mondo del calcio: ci stiamo lavorando in maniera più incisiva, abbattendo l’idea di indebitamento eccessivo e scarsa patrimonializzazione. The post Il ... (Sportface.it)

Calcio : Figc. Gravina "Caso ultras ferisce il nostro mondo" - La legge . Sicuramente è una situazione che dà una grande svolta al rapporto tra alcune tifoserie e alcuni club. "La Procura federale ha chiesto gli atti, poi farà i suoi approfondimenti", dice il numero 1 della Federcalcio ROMA - "Appare uno spaccato censurabile, per usare un aggettivo molto ... (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Figc. Gravina "Caso ultras ferisce il nostro mondo" - "La Procura federale ha chiesto gli atti, poi farà i suoi approfondimenti", dice il numero 1 della Federcalcio ROMA - "Appare uno spaccato censurabile, per usare un aggettivo molto leggero. La legge . Sicuramente è una situazione che dà una grande svolta al rapporto tra alcune tifoserie e alcuni ... (Ilgiornaleditalia.it)