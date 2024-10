Golf Open de France 2024 | sette azzurri al via c’è Manassero

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Tutto pronto per la 106esima edizione dell'de, in scena dal 10 al 13 ottobre presso il LeNational di Guyancourt, circolo che lo scorso agosto ha anche ospitato le prove dei Giochi Olimpici di Parigi. Il DP World Tour fa quindi tappa in Francia, con Matteoche torna sul geen insieme ai fratelli Molinari, Guido Migliozzi,sco Laporta, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise. Non ci sarà il detentore del titolo, il giapponese Ryo Hisatsune, ma occhi puntati tra gli altri su un altro ex vincitore del torneo, ovvero il belga Nicolas Colsaerts, runner up la scorsa settimana in Scozia all'Alfred Dunhill Links Championship. In palio, nel settimo dei nove appuntamenti dei "back 9", un montepremi di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.dal via, c'è