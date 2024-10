Gli Houthi avranno un ruolo più importante nel conflitto in Medio Oriente? (Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre prosegue la guerra tra Israele e il gruppo palestinese Hamas, che si sta estendendo anche in Libano, gli analisti si chiedono se gli Houthi avranno un ruolo più importante nel conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi avranno un ruolo più importante in Medio Oriente? Mentre cresce la paura per un’escalation in Medio Oriente, gli Periodicodaily.com - Gli Houthi avranno un ruolo più importante nel conflitto in Medio Oriente? Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre prosegue la guerra tra Israele e il gruppo palestinese Hamas, che si sta estendendo anche in Libano, gli analisti si chiedono se gliunpiùnelin. Gliunpiùin? Mentre cresce la paura per un’escalation in, gli

