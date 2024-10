Lanazione.it - Giornata della Salute mentale, le iniziative dell’Asl Toscana Sud Est

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Siena, 8 ottobre 2024 - Un convegno sulla rete. È quello che l’AslSud Est organizza assieme all’Università di Siena in occasionemondialedel 10 ottobre. L’Asl Tse aderisce all’Open Day di Fondazione Onda ETS. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo, portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondapasso per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili e là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze.