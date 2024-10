Game-experience.it - Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0 torna alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’attesa è finita: laCup2.0 fa il suo ritorno, il prossimo novembre, in una versione che passa alsuperiore, il2.0, promettendo di ridefinire gli standard dei tornei esport in Italia. Anche quest’anno,alza la posta in gioco con un format rivoluzionario che fonde l’adrenalina del gaming competitivo con l’innovazione nel grooming, tipica del brand. Il cuore pulsante dellaCup2.0 sarà il lavoro di squadra, novità assoluta di questo appuntamento e per la prima volta nella storia del torneo, le porte si aprono a tutti: dai giocatori amatoriali ai pro-player, chiunque avrà la possibilità di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Inoltre, le novità saranno anche nel formato dellaCup2.0.