Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Emir Compra Una Casa Per Zeynep! (Di martedì 8 ottobre 2024) Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Zeynep è stata cacciata da Huseyin ma Emir le Compra una Casa e gliela regala. La ragazza però, inaspettatamente, rifiuta! Endless Love prosegue e, nella settimana dal 14 al 18 Ottobre 2024, al centro dell'attenzione tornerà Zeynep. Infatti, dopo essere stata sfrattata da Huseyin, la ragazza finirà per essere aiutata ancora una volta da Emir. Quest'ultimo arriverà al punto di Comprarle persino una Casa. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Endless Love: dove eravamo rimasti? Emir, grazie all'anagrafe, scopre che il certificato di nascita è stato ritirato da Leyla e Ayhan. Per questo motivo, arriva alla conclusione che è stato Kemal a scoprire tutto e che a questo punto ha sempre mentito ad Asu.

