David-Inter si prova la ‘Marottata’! Eventuale carta anti… Thuram – TS

(Di martedì 8 ottobre 2024) Jonathanrimane nel mirino dell’per la prossima estate. Il centravanti canadese lascerà il Lille a zero e il club ha già avviato i contatti. Occhio pure alla situazione intorno a Marcus. PROFILO – L’cerca la “Marottata“: l’ennesima degli ultimi anni. Jonathanè infatti finito nel mirino del club nerazzurro. Il profilo del canadese piace parecchio per diversi motivi: uno perché è un classe 2000, dettaglio non banale per la proprietà Oaktree, andrà a scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e dunque libero di accasarsi a zero già a partire da gennaio. In più bisogna aggiungere, cheè nato a Brooklyn (mezzo americano come la proprietà) e la nazionale canadese lo accomuna a Tajon Buchanan (magari una buona parola potrebbe anche metterla). Insomma, il profilo del bomber del Lille è assolutamente alla portata dell’