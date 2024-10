Dante e il rapporto con Bologna, l’amore e odio verso la città (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – Dante Alighieri cita la Garisenda nel canto XXXI dell’Inferno. Ci troviamo nel pozzo dei giganti dove sono incatenati, tra gli altri, Anteo, Fialte e Briareo. Il paragone con la Torre è dovuto ovviamente alla stazza e all’imponenza di queste creature. Del resto, la Garisenda Dante l’aveva vista davvero con i suoi occhi. Già, perché tra il 1286 e il 1287, studente più che ventenne, l’Alighieri era giunto a Bologna per frequentare lo Studium, ovvero l’Università fondata in città verso la fine dell’XI secolo. Ilrestodelcarlino.it - Dante e il rapporto con Bologna, l’amore e odio verso la città Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 –Alighieri cita la Garisenda nel canto XXXI dell’Inferno. Ci troviamo nel pozzo dei giganti dove sono incatenati, tra gli altri, Anteo, Fialte e Briareo. Il paragone con la Torre è dovuto ovviamente alla stazza e all’imponenza di queste creature. Del resto, la Garisendal’aveva vista davvero con i suoi occhi. Già, perché tra il 1286 e il 1287, studente più che ventenne, l’Alighieri era giunto aper frequentare lo Studium, ovvero l’Università fondata inla fine dell’XI secolo.

Dai pescatori a Dante - le occorrenze figurate della “morte” in rapporto al mare - L’assonanza col verso finale del canto terzo, “e caddi come l’uom cui sonno piglia”, ha indotto specialisti clinici a diagnosticare a Dante la narcolessia – fin dall’esordio, povero Dante, “tant’era pien di sonno…”. (Quanto a quelle materiali, l’estate ne è piena, per poveri e per ricchi). Sicché, ... (Ilfoglio.it)