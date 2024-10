Inter-news.it - Damascelli, che dici?: «Caso curva Inter già sparito dai giornali!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Secondoilsulladell’dall’eco mediatico. Cosa assolutamente non vera. VITTIMISMO – Tony, come il collega Mario Mattioli, esprime il vittimismo filo juventino sulultras: «Ci sono le squadre che avevamo indicate protagoniste, già pronte, il Napoli e l’, seguite da due squadre che hanno problemi evidenziati con casi clamorosi come il Milan. Vedo suiche è scomparso ilcurve, dopo ilviagra legato alla Juventus, vedo diversi anticoncezionali sulla situazione attuale».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, che?: «giàdai!») ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati