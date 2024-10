Corte costituzionale, ottava fumata nera: le opposizioni non votano (Di martedì 8 ottobre 2024) La maggioranza punta su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della Meloni, ma l'obiettivo minimo dei 363 voti non viene raggiunto. Il centrosinistra non partecipa Ilgiornale.it - Corte costituzionale, ottava fumata nera: le opposizioni non votano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La maggioranza punta su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della Meloni, ma l'obiettivo minimo dei 363 voti non viene raggiunto. Il centrosinistra non partecipa

