.com - Conte o Grillo? Cosa ne pensa Luigi Di Maio

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Piùo a? “Difficile dire perché i due non hanno una questione politica. È una questione di potere ed è incredibile perchédovrebbe essere l’azionista el’amministratore delegato, se vogliamo usare un termine aziendale, ma lo stipendio didipende dae invece dovrebbe essere viceversa. Questo sta creando non so se l’ultimo atto del Movimento 5 Stelle, ma lo ha portato al livello più basso”. Sono le parole con cui si esprimeDi, rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico ed ex ministro degli Esteri, intervenendo nella puntata di ‘A casa di Maria Latella’, in onda domani sera su Rai 3 alle 23.15. Aggiornamento ore 6.