Cobolli batte Wawrinka per un errore scandaloso: l'arbitro sbaglia il punteggio in mondovisione (Di martedì 8 ottobre 2024) Povero Wawrinka, sconfitto a Shanghai dal nostro Flavio Cobolli e beffato dal tabellone! Trattasi di errore umano da parte dell'arbitro Carlos Bernardes, che ha fatto confusione sul punteggio favorendo, di fatto, l'italiano e senza che nessuno se ne fosse accorto. Ora per Cobolli ci sarà il prestigioso duello contro Novak Djokovic. Nel secondo game del terzo set, sul punteggio di 1-0 in favore di Cobolli, al servizio c'è Wawrinka. La sua prima è un bolide ed il tennista italiano non può che rispondere mandando la palla fuori. 15-0 per lo svizzero no? Bernardes lo chiama correttamente. Il punto successivo, però, lo conquista Cobolli in smorzata e qui c'è la svista: invece del 15-15, l'arbitro ha chiamato un incomprensibile 0-30. E nessuno si è accorto clamorosamente dell'errore, neppure Wawrinka che in quel momento era il danneggiato principale della situazione. Liberoquotidiano.it - Cobolli batte Wawrinka per un errore scandaloso: l'arbitro sbaglia il punteggio in mondovisione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Povero, sconfitto a Shanghai dal nostro Flavioe beffato dal tabellone! Trattasi diumano da parte dell'Carlos Bernardes, che ha fatto confusione sulfavorendo, di fatto, l'italiano e senza che nessuno se ne fosse accorto. Ora perci sarà il prestigioso duello contro Novak Djokovic. Nel secondo game del terzo set, suldi 1-0 in favore di, al servizio c'è. La sua prima è un bolide ed il tennista italiano non può che rispondere mandando la palla fuori. 15-0 per lo svizzero no? Bernardes lo chiama correttamente. Il punto successivo, però, lo conquistain smorzata e qui c'è la svista: invece del 15-15, l'ha chiamato un incomprensibile 0-30. E nessuno si è accorto clamorosamente dell', neppureche in quel momento era il danneggiato principale della situazione.

