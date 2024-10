Romadailynews.it - Cina: oltre 2 mld viaggi di passeggeri nel picco viaggi delle vacanza

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Durante i sette giorni diper la Giornata nazionale che si sono conclusi ieri, il numero dideiha superato i 2 miliardi, ha annunciato oggi il ministero dei Trasporti. Dal primo fino a ieri 7 ottobre, e’ stata effettuata una media giornaliera di286 milioni didi, con un aumento del 3,9% rispetto al periodo festivo dello scorso anno. Del totale, 131 milioni disono stati effettuati in treno, con il numero dimedi giornalieri in aumento del 6,3% su base annua, raggiungendo i 18,75 milioni. Igiornalieri in aereo sono stati in media 2,3 milioni durante il periodo, con un incremento dell’11,1% rispetto all’anno precedente.