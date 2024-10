Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia: carabinieri arrestano 2 pusher

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arrestati due giovani adidaicon 368 grammi di marijuana Idella sezione radiomobile didihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. E., 23enne già noto alle forze dell'ordine e un incensurato stabiese di 22 anni. Durante un controllo alla circolazione stradale sono stati trovati in possesso di 368 grammi di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in una busta, all'interno della loro auto. Sono stati ristretti ai domiciliari, in attesa di giudizio.