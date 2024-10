“Carte in dimora": archivi e biblioteche, palazzi storici aperti per un giorno (Di martedì 8 ottobre 2024) La possibilità di visitare uno dei palazzi più importanti del centro storico di Bologna e di ammirare gli archivi antichi di alcune delle nobili famiglie senatorie bolognesi, con documenti privati (spesso inediti) che saranno svelati al pubblico. Tutto questo è in programma sabato 12 ottobre in Bolognatoday.it - “Carte in dimora": archivi e biblioteche, palazzi storici aperti per un giorno Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La possibilità di visitare uno deipiù importanti del centro storico di Bologna e di ammirare gliantichi di alcune delle nobili famiglie senatorie bolognesi, con documenti privati (spesso inediti) che saranno svelati al pubblico. Tutto questo è in programma sabato 12 ottobre in

