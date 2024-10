Card docenti: dal 2024 con il bonus si potranno acquistare anche strumenti musicali (Di martedì 8 ottobre 2024) L'emendamento su acquisto strumenti musicali con il bonus 500 euro proposto da Marti (Lega) è confluito nel DL Omnibus approvato definitivamente anche alla Camera. L'articolo Card docenti: dal 2024 con il bonus si potranno acquistare anche strumenti musicali . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'emendamento su acquistocon il500 euro proposto da Marti (Lega) è confluito nel DL Omnibus approvato definitivamentealla Camera. L'articolo: dalcon ilsi

