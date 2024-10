Calcio: Nazionale. Gabbia "Azzurro sensazione speciale, ci speravo" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Le parole di Spalletti sono un attestato di stima e fiducia che mi hanno fatto molto piacere" FIRENZE - Il gol vittoria nel derby per spezzare il digiuno di stracittadine del suo Milan, poi la convocazione in Nazionale. A 24 anni Matteo Gabbia sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Gabbia "Azzurro sensazione speciale, ci speravo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Le parole di Spalletti sono un attestato di stima e fiducia che mi hanno fatto molto piacere" FIRENZE - Il gol vittoria nel derby per spezzare il digiuno di stracittadine del suo Milan, poi la convocazione in. A 24 anni Matteosta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera

