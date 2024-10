Caffo (Telefono Azzurro): “I presidi non siano lasciati soli nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo” (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione del convegno annuale dell'ANP, Ernesto Caffo, presidente della Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS, ha lanciato un appello per un impegno collettivo nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. L'articolo Caffo (Telefono Azzurro): “I presidi non siano lasciati soli nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione del convegno annuale dell'ANP, Ernesto, presidente della Fondazione SOSETS, ha lanciato un appello per un impegno collettivoprevenzione e nel contrasto ale al cyber. L'articolo): “Inonile il cyber” .

