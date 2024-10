Boccia, spuntano persone esperte dietro al caso: cifre folli, cos’hanno scoperto (Di martedì 8 ottobre 2024) spuntano nuovi dettagli sul caso che vede protagonisti Maria Rosaria Boccia e l’ex ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, che tiene banco dallo scorso agosto. Da allora, smentite e chiarimenti hanno alimentato polemiche e gossip. La Procura di Roma sta indagando sulla vicenda. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che dietro alla ex amante e mancata consulente dell’ex ministro della Cultura ci sia il profilo di qualche esperto. Tvzap.it - Boccia, spuntano persone esperte dietro al caso: cifre folli, cos’hanno scoperto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024)nuovi dettagli sulche vede protagonisti Maria Rosariae l’ex ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, che tiene banco dallo scorso agosto. Da allora, smentite e chiarimenti hanno alimentato polemiche e gossip. La Procura di Roma sta indagando sulla vicenda. Secondo le ultime indiscrezioni, pare chealla ex amante e mancata consulente dell’ex ministro della Cultura ci sia il profilo di qualche esperto.

