Aggredita troupe Tg3 in Libano, Tajani: “Diritto all’informazione è un cardine delle democrazie” (Di martedì 8 ottobre 2024) Al ministro degli esteri si è unita la solidarietà alla troupe della premier Meloni, che non ha fatto mancare la vicinanza dell'Italia alla famiglia dell'autista deceduto a causa di un infarto. Tante le voci della politica italiana, che al cordoglio per il decesso dell'autista hanno inteso richiamare la difesa del lavoro dei giornalisti L'articolo Aggredita troupe Tg3 in Libano, Tajani: “Diritto all’informazione è un cardine delle democrazie” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Aggredita troupe Tg3 in Libano, Tajani: “Diritto all’informazione è un cardine delle democrazie” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Al ministro degli esteri si è unita la solidarietà alladella premier Meloni, che non ha fatto mancare la vicinanza dell'Italia alla famiglia dell'autista deceduto a causa di un infarto. Tante le voci della politica italiana, che al cordoglio per il decesso dell'autista hanno inteso richiamare la difesa del lavoro dei giornalisti L'articoloTg3 in: “è un” proviene da Il Difforme.

Libano : troupe del Tg3 aggredita in Libano. Autista muore di infarto - Libano. Poi si è fermato in una stazione di servizio forse già avvisando un malore e per condurre alla calma l’inseguitore, che in un primo momento gli prende le chiavi dell’auto, poi le restituisce dopo essersi calmato. Temendo che si trattasse di un gruppo politico si sono rifugiati in auto ... (Puntomagazine.it)

Chi è Lucia Goracci - la giornalista aggredita in Libano con la troupe del Tg3 - Lucia Goracci è la giornalista che è stata aggredita, insieme ad una troupe del Tg3, in Libano nella giornata di martedì 8 ottobre. Da anni inviata per la Rai, tra Stati Uniti e Medio Oriente, la sua carriera è stata particolarmente intensa e ricca di riconoscimenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Troupe Tg3 aggredita in Libano : autista muore d’infarto. L’inviata Goracci : “Nessuno ci aiutava” - . Una troupe del Tg3, composta dall'inviata Lucia Goracci e dal cameraman Marco Nicois, accompagnati dalla fixer Kinda Mahaluf e dall'autista Ahmad Akil Hamzeh, è stata aggredita stamattina, 8 ottobre 2024, in Libano L'articolo Troupe Tg3 aggredita in Libano: autista muore d’infarto. nviata ... (Firenzepost.it)